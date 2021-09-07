أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن الفساد في القطاع الرياضي، والتي يتم وضعها تحت تصرف كل الفاعلين بالقطاع داخل الجزائر وخارجها

وأكدت الوزارة أن الهدف المن إطلاق هذه المنصة هو تفادي البيروقراطية ومعالجة المشاكل المطروحة، كما يمّكن جميع الأطراف الفاعلة (المجتمع المدني، وسائل الإعلام، الرياضيون…) في القطاع من المساهمة في التبليغ عن أي انتهاكات أو خروقات محتملة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb