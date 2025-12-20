إطلاق منصة رقمية للتفتيش في قطاع التربية

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، على انطلاق فعاليات الندوة الوطنية للمفتشين بقاعة العروض الكبرى أحمد باي، بقسنطينة.

وأعرب وزير التربية الوطنية، عن شكره للسلطات المحلية على حسن التنظيم. مؤكدا أهمية الندوة في تقييم واقع المنظومة التربوية وسبل تطويرها. ومبرزا دور هيئة التفتيش كضمانة لاستقرار القطاع.

وأشاد الوزير، بجهود المفتشين والأسرة التربوية في إنجاح الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية.

ودعا الوزير إلى توفير الظروف والوسائل اللازمة لأداء المهام التربوية بكفاءة. مشددا على أن التلميذ يظل محور العملية التربوية وغاية كل الإصلاحات.

وكشف الوزير، أن من أبرز ما تتمخض عنه هذه الندوة هو اطلاق منصة رقمية للتفتيش في قطاع التربية، تمكن من التواصل الفوري والمتابعة من المفتشية العامة لمفتشي الميدان من المفتشين في الميدان إلى الأساتذة.

وأوضح الوزير، انه ومن خلال هذه المنصة، يمكن للمفتش معرفة ومتابعة كل ما يخص قطاع اختصاصه، بينما تكون الوزارة على إطلاع تام بكل الأمور.

وكانت هذه الزيارة أيضا فرصة للوقوف على جاهزية واستكمال بعض المؤسسات التربوية. أين أكد الوزير على ضرورة إستكمالها في آجالها المحددة بما يمكن من إستلامها في وقتها.

وكشف الوزير، أن الولاية استفادت من مشاريع مهمة لاسيما في السنة المقبلة 2026. متمثلة في 8 مجمعات تربوية ومتوسطتين و3 ثانويات. بالاضافة إلى العديد من أقسام التوسعة، وانصاف داخلية وغيرها.

وعلى المستوى الوطني، استفاد قطاع التربية من عدد معتبر من الهياكل التربوية بما تجسد الاهتمام الكبير للسلطات العليا في البلاد بقطاع التربية.

وفي الأخير، أكد الوزير على إنهاء الفصل الأول بكل نجاح، كما انتهت فترة التسجيل في البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، حيث بلغ عدد المسجلين في شهادة البكالوريا حوالي 872 ألف مسجلا، ونفس العدد تقريبا بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط.