تم اليوم السبت، إطلاق منصة رقمية للخدمة الشرطية تعزيزا لخدمة المواطن، ومواكبة لجهود الدولة الرامية لرقمنة المرفق العام، وتقديم خدمة أمنية ترقى لتطلعات المواطن.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم إطلاق المنصة، على هامش زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى ولاية قسنطينة.

وتهدف هذه المنصة الرقمية التي تم تصميمها من طرف إطارات ومهندسي الأمن الوطني، إلى ضمان التكفل الأمثل بالمواطنين الوافدين إلى مقرات أمن الدوائر وأمن الحواضر المنتشرة عبر التراب الوطني.

ويأتي ذلك من خلال قياس مؤشر الرضا المتعلق بالخدمة الأمنية بطريقة تواصلية رقمية. وبمراعاة سهولة الولوج إليها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة.