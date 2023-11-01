إطلاق منصة رقمية للراغبين من الاستفادة من عقار فلاحي عبر 5 ولايات

أطلق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، اليوم، منصة رقمية تسمح للراغبين من الاستفادة من عقار فلاحي قصد الاستثمار به، تقديم طلباتهم عن بعد.

واوضحت الديوان انه من خلال هذه المنصة الرقمية يفتح باب الترشح للاستفادة من عقارات فلاحية بمساحة إجمالية تقدر 13574 هكتار. موزعة على 39 محيطا بخمس ولايات وهي النعامة والأغواط والجلفة وغرداية والبيض، قصد استصلاحها عن طريق الامتياز.

كما يتضمن ذلك تحديدا عقارات بمساحة 2505 هكتار موزعة على سبع محيطات بولاية الجلفة، عقارات بمساحة 2947 هكتار موزعة على 24 محيطا بولاية غرداية.

وعقارات بمساحة 7176 هكتار موزعة على ثلاث محيطات بولاية النعامة، بالإضافة إلى عقارات بمحيط واحد مساحته 450 هكتار بولاية الأغواط. وأيضا الى عقارات بمساحة تقدر بـ 496 هكتار موزعة على أربع محيطات بولاية البيض.

وأضاف الديوان ان الأمر يتعلق بـ”عملية أولى” ستتبعها عمليات أخرى لتوزيع العقار الفلاحي قصد الاستثمار فيها. وذلك في مختلف ولايات البلاد (باستثناء تلك التابعة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية)، حسبما أفاد به المدير العام للديوان، محمد أمزيان لعناصري.

ويمكن للراغب من الاستفادة من أحد العقارات تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة، والتي تحتوي على معلومات تفصيلية لكل محيط (البلدية المعنية، الاحداثيات، المساحة المتاحة، ظروف التربة والمناخ إضافة إلى الموارد المائية والكهرباء والطرق المتاحة).