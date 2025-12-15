إطلاق منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز

وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، اتفاقية إطار تهدف إلى إطلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لهذه المشاريع.

وحسب بيان للوكالة، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب. والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش.

وتم ذلك بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. وإطارات عليا ممثلة لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المنظمات المهنية ومسؤولي شركات اقتصادية عمومية وخاصة.

وتهدف المنصة الرقمية المشتركة إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة. حسب قطاعات النشاط والتخصصات. استنادًا إلى المعطيات المصرّح بها من قبل المستثمرين.

وستُمكّن وزارة التكوين والتعليم المهنيين من الاطلاع الآني على الطلب الحقيقي في سوق العمل. بما يتيح لها إعداد عروض تكوين مكيفة، مرنة واستباقية، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية.

كما تسمح بتعزيز متابعة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. وتوجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة لدى المستثمرين. بما يساهم في تحسين قابلية التشغيل، تثمين الكفاءات الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية الاقليمية المستدامة.