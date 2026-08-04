إطلاق منصة رقمية لمتابعة حرائق الغابات بمعسكر

أطلقت محافظة الغابات لولاية معسكر مؤخرا، منصة رقمية مخصصة لمتابعة حرائق الغابات عبر إقليم الولاية. بهدف الكشف المبكر عن بؤر الحرائق والتدخل السريع للحد من إنشارها.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه المنصة تعمل على الكشف المبكر عن بؤر الحرائق عبر المناطق الغابية بالولاية قبل اتساع نطاقها. وتوفر معلومات دقيقة عن مكان الحريق ووضعيته والتدابير المستعجلة الواجب إتخاذها لاخماده. والسيطرة عليه قبل انتشاره في أماكن أخرى.

كما تتيح هذه الخدمة الرقمية الجديدة توفير قاعدة بيانات تساعد على إعداد مخططات وإجراءات وقائية لحماية غابات المنطقة من خطر الحرائق. فضلا على الرصد والمتابعة الآنية لبؤر الحرائق. مما يساعد على سرعة التدخل, استنادا إلى نفس المصدر.

وتمكن ذات المنصة رؤساء مقاطعات الغابات بالولاية من تعزيز التنسيق الميداني مع مصالح البلديات والهيئات والمؤسسات العمومية. في إطار المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات، فضلا على دورها في تعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن الحرائق.

ويندرج إطلاق هذه المنصة الرقمية الجديدة في إطار المخطط الرقمي الوطني الرامي إلى تحسين سرعة التدخل والمتابعة الدقيقة لحرائق الغابات. والذي تشرف عليه المديرية العامة للغابات.

كما شرعت محافظة الغابات مؤخرا في تنظيم عملية تحسيسية واسعة للتعريف بهذه المنصة. وذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وضع ملصقات بمقرات مقاطعات الغابات بدوائر الولاية.

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