كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، عن إطلاق منصة رقمية لمرافقة الأسر في مجال الوقاية من المخدرات.

كما أكدت كريكو أن الوزارة أطلقت منصة رقمية لمرافقة الأسر في مجال الوقاية من المخدرات بحيث ستسمح لأفراد العائلات. سيما الأولياء، من طرح انشغالاتهم في هذا المجال.

في حين، أوضحت أن إطلاق هذه الخدمة الرقمية تحت تسمية “العائلة تستشير” من شأنها تسهيل عمليات التواصل لفائدة العائلات. والاستفادة من توجيهات الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني.

وأضافت أن هذه الخدمة تندرج في إطار تجسيد إستراتيجية قطاع التضامن الوطني. الرامية الى عصرنة الإدارة قصد تحسين الخدمة بوضع منصات رقمية للخدمات الاجتماعية. على غرار تلك الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين لتمكين هذه الفئات من طرح انشغالاتهم. بغية التكفل بها من طرف المصالح المعنية.

وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة الى جهود القطاع لمرافقة الفئات الاجتماعية بهدف الحفاظ على التماسك الأسري من خلال توعية الأسرة بآليات الوقاية من الآفات الاجتماعية ومن مخاطر المخدرات.

ومن جهته، تطرق مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات، فاتح داودي، الى ظاهرة الإدمان. مشيرا الى أن المراهقين والشباب هم الأكثر عرضة لاستهلاك المخدرات.

كما أشار الى أن الجزائر “ليست بمنأى عن مخاطر آفة المخدرات”. مشيرا الى أن معظم كميات القنب الهندي “قادمة من الحدود الغربية لبلادنا”.

في حين، أضاف بهذا الخصوص أن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يشير في تقريره السنوي الى أن “المغرب يبقى أول منتج للقنب في افريقيا وأحد أوائل المنتجين له في العالم”. مبرزا أن الأمر “لم يتوقف عند القنب فقط. بل تعداه الى المخدرات القوية والمؤثرات العقلية التي أصبحت تحجز باستمرار وبكميات معتبرة”.