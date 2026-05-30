إطلاق منصة رقمية لمعادلة شهادات خريجي مؤسسات التكوين العالي الجزائرية

أعلنت وزارة الصحة- مديرية التكوين- كافة المواطنين الحاصلين على شهادات من مؤسسات التكوين العالي الجزائرية، والراغبين في الحصول على شهادات معادلة لشهاداتهم أنه قد تم إطلاق منصة رقمية مخصصة لإيداع و دراسة طلبات معادلة الشهادات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عملية إيداع الملفات تتم حصريا عبر الرابط الخاص بالمنصة الرقمية. التابعة لوزارة الصحة:

https://equivalence.sante.gov.dz

كما أكدت على ضرورة تحميل كافة الوثائق المطلوبة وفق الصيغ المحددة، مع الحرص على وضوح الوثائق المرفقة تفاديا لأي تأخير أو رفض في معالجة الطلبات، مشيرة أنه يمكن للمواطنين متابعة وضعية الملفات إلكترونيا عبر نفس المنصة الرقمية.

هذا ودعت وزارة الصحة جميع المعنيين إلى الإلتزام بالإجراءات الجديدة المعتمدة لضمان السير الحسن لعملية دراسة الملفات.

