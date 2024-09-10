إطلاق منصة رقمية مخصصة للبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة قريبا

ستطلق الوكالة الوطنية لتطوير إستخدام الطاقة وترشيده يوم 22 سبتمبر الجاري. لحساب وزارة الطاقة والمناجم، منصة رقمية لتسهيل الولوج للبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة لسنة 2024.

و تهدف المنصة الرقمية الموسومة ” “PNME digital platform”، إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. كما تتيح أيضا ربطهم مباشرة بالمهنيين الذين تم اختيار هم مسبقا من طرف الوكالة والتعاقد معهم. والذين سيتكفلون بتنفيذ المشاريع المختارة نيابة عنهم.

وأوضحت الوكالة أن البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة هو برنامج عمومي يضم كافة المشاريع. في مجال التحكم في الطاقة المستفيدة من المزايا وكذا الدعم المالي التي تقدمها الدولة للمستفيدين. بهدف تحسين الكفاءة الطاقوية في القطاعات الأكثر إستهلاكا للطاقة كالمباني، النقل والصناعة”.

كما أوضحت أنه يمكن أن يكون هؤلاء المستفيدون أفرادا، أسرا، شركات ومصانع صغيرة ومتوسطة. و كذا القطاع الخدماتي بالإضافة إلى الجماعات المحلية.

وتعتبر المنصة, المتاحة عبر الموقع الالكتروني الجديد للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، “www.aprue.org.dz “. والذي سيتم إطلاقه في نفس الفترة، “شباك وحيد يتيح للراغبين المهتمين التسجيل عبر الإنترنت للإستفادة من التدابير التحفيزية التي يقدمها البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة”.

وحسب الوكالة الوطنية لتطوير إستخدام الطاقة وترشيده، فإنه “يمكن للمرشحين إنشاء حساب شخصي ملء استمارة عبر الإنترنت وتقديم طلباتهم مباشرة عبر المنصة. ثم سيقيم كل طلب وفقا للمعايير الأهلية المحددة لكل مشروع من مشاريع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وسيتم متابعة المرشحين المقبولين بشكل مخصص أيضا عبر المنصة.

وفيما يخص مختلف مشاريع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة لسنة 2024، أوضحت الوكالة أن الأمر يتعلق بـ 11 مشروعا منضوية تحت أربعة فئات تتعلق بمشاريع الفعالية الطاقوية من أجل مباني أكثر كفاءة. مشاريع للنقل النظيف و المستدام، مشاريع من أجل صناعة منخفضة الكربون، و تلك المخصصة للبلديات الحضرية و الريفية المستدامة.