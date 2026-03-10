إطلاق منصة للتسجيل في المهرجانات الوطنية للشباب

أعلنت وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، عن الإطلاق الرسمي لمنصة “مهرجاني”، المتعلقة بالتسجيلات الخاصة للمشاركة في المهرجانات الوطنية للشباب.

ويمكن للشباب المنخرطين في المؤسسات الشبابية، التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية، من خلال الرابط : https://festival.mjeunesse.gov.dz/

وعقب عمليات التسجيل، ستتولى مديريات الشباب والرياضة عبر مختلف الولايات، عملية انتقاء أفضل المشاركين لتمثيل ولاياتهم في هذه الفعاليات الوطنية.

ودعت الوزارة كل الشباب أصحاب المواهب، الأفكار المبدعة، المشاريع أو المبادرات الشبابية، لاغتنام هذه الفرصة. ليكونوا جزء من أكبر الفعاليات الوطنية التي تجمع شباب الجزائر تحت راية الإبداع، التميز وروح المواطنة”.

كما اعتبرت أن المهرجانات تشكل “فضاء للتنافس الشريف، تبادل الخبرات صناعة قصص نجاح جديدة بين شباب الوطن”.

ويتعلق الأمر بالمهرجانات الوطنية للشباب خلال العطلة الربيعية، مارس إلى أبريل 2026. والمتمثلة في “اللقاء المغاربي للشباب من أجل البيئة والتغيرات المناخية” من 25 إلى 28 مارس (ولاية الطارف).

و”الصالون الوطني لسياحة الشباب”، من 25 إلى 29 مارس (ولاية تمنراست). و”الفضاء الوطني للابتكار والذكاء الاصطناعي” من 26 إلى 29 مارس(ولاية سطيف).

بالإضافة إلى “الصالون الوطني للشباب المقاول” من 30 مارس إلى 02 أبريل (ولاية معسكر). و”المسابقة الوطنية للحساب الذهني وألعاب الذكاء” من 31 مارس إلى 2 أبريل (ولاية برج بوعريريج)”.