إطلاق منطقة التجارة الحرة في افريقيا سينهي الفقر في القارة

أكد مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الإفريقي، “ألبرت موتشانغا”، أن اتفاقية التجارة الحرة في افريقيا، ستدخل حيز التنفيذ في 30 ماي الجاري، وستغير حياة الأفارقة.

وقال “ألبرت موتشانغا”، لوكالة “إفي” الإسبانية، إن “الشيء الأكثر أهمية هو أننا نفعل هذا من أجل الأجيال المقبلة”.

وتابع ذات المتحدث: “الآن.. نقوم بإنشاء بعض القواعد التي تمكن من إنهاء إرث الفقر في القارة”.

وأضاف “موتشانغا”، أن “الاتفاقية تخلق العديد من الفرص، ليس فقط لتسريع معدل تنمية التجارة في القارة، ولكن لتنمية اجتماعية اقتصادية”.

وأوضح “موتشانغا”، أن “ما نقوم به عند إنشاء منطقة التجارة الحرة، هو إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية”.

وأكد مفوض التجارة، أن الاتفاقية ليست سوى البداية، وأنه يجب التحرك نحو الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي والتكتل الاقتصادي، وغيرها.

وشدد المسؤول التجاري الإفريقي، على أنه سيتم عقد قمة استثنائية، يقوم فيها رؤساء الدول والحكومات، بإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأضاف أنه سيتم عقد هذه القمة، في 7 جويلية المقبل، في حين أنها ستدخل حيز التنفيذ بشكل قانوني، في 30 ماي الجاري.

وستكون اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة، أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، في عام 1995.

حيث سيبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، في ظل ناتج محلي إجمالي، يبلغ حوالي 3.4 تريليون دولار.