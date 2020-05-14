إطلاق نار بسبب نزاع حول قطعة أرض فلاحية بمعسكر

فتحت الفرقة الإقليمية لمصالح الدرك الوطني بالمحمدية في معسكر، تحقيقا في حادث إطلاق نار وقع قبيل الإفطار يوم أمس، بضيعة فلاحية.

واستنادا إلى مصادر محلية، فإن حادث إطلاق النار نجم عن تلاسن و شجار على خلفية نزاع بين أفراد عائلتين،حول قطعة أرض فلاحية.

وأوضحت ذات المصادر، بأن أحد أفراد العائلتين المتنازعتين، كان قد سارع صبيحة اليوم إلى إخطار مصالح الدرك الوطني بعد تعرضه لرشق بطلقات نارية لم تصبه من بندقية نصف الية يحوز عليها عنصر سابق من الدفاع الذاتي.

واستمعت مصالح الدرك للشاكي، في انتظار استدعاء المشتكى منه الذي يستغل الأرض في تربية الماشية.

وهو ما أثار أفراد الطرف الآخر الذين يدعون ملكيتهم للأرض، وهو نزاع لا يزال محل نظر قضائي.