إطلاق نار على مهاجر في فرنسا

قُتل مهاجر بالرصاص ليلة السبت إلى الأحد، وأصيب آخر بالقرب من مخيم لون بلاج شمال فرنسا. حسبما علم من مكتب المدعي العام في دونكيرك ومصدر بالشرطة.

وقالت المدعية العامة في دونكيرك، شارلوت هوتيت، إن رجلاً توفي ليلاً “نتيجة إصابته بطلق ناري”. بعد “العثور عليه، وهو لا يزال حياً، على ضفاف الطريق السريع A16، في بلدة غراند سينث ثم نقله إلى المستشفى”. وكالة فرانس برس.

وأضافت: “بحسب العناصر الأولى للتحقيق، فإن هذا الرجل كان يقيم في مخيم للمهاجرين. بالقرب من المكان الذي عثر عليه فيه”. “ويجري التأكد من هويته.”

وأضاف المدعي العام أن شخصا ثانيا كان يسكن في هذا المخيم أيضا. بحسب العناصر الأولى، أصيب بجروح دون أن تكون حياته مهددة.

وفتح تحقيق، وأحيل إلى الشرطة القضائية. ولم تتم أي اعتقالات في هذه المرحلة.

وتقدر كلير ميلوت، من جمعية السلام التي تساعد المنفيين في المخيمات بهذه المنطقة. عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك حاليا بما بين 500 إلى 600 شخص.