إطلاق نار في مطعم يخلّف عدة قتلى والمشتبه به في حالة فرار

قتل رجل عدة أشخاص في إطلاق نار بمطعمٍ، جنوب الجبل الأسود، اليوم الأربعاء، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأفادت الإذاعة العامة (RTCG)، نقلاً عن بيان للشرطة، أن رجلاً مسلحاً قتل “عدة أشخاص” اليوم الأربعاء. في إطلاق نار بمطعم يقع بالقرب من بلدة سيتينيي، جنوبي الجبل الأسود.

وأضافت الشرطة: “بعد الظهر، بمطعم في باجيس، قتل (أ.م) 45 عامًا، عدة أشخاص باستخدام أسلحة نارية، وفرّ الرجل المسلح من المبنى ولاذ بالفرار”.