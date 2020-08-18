إطلاق نار واعتقال وزراء.. أنباء عن إنقلاب عسكري في مالي

تداولت العديد من الوسائل الإعلامية، أنباء عن حصول إنقلاب عسكري في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، فقد وقع انقلاب عسكري في مالي، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وأضافت ذات المصادر، إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر متطابقة، أن تمردا قد حدث في قاعدة “كاتي” العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة.

فيما قال مصدر آخر إنه تم اعتقال عدد من الوزراء ، وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة.

وقال مصدر عسكري للوكالة، إنه “تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث”.

وفي وقت سابق، أكدت سفارات النرويج وفرنسا وإسبانيا، المعلومات عن التمرد في القوات المسلحة لجمهورية مالي.

وكانت المعارضة المناهضة للحكومة في مالي، دعت إلى بدء احتجاجات واسعة النطاق اليوم الثلاثاء، مطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس المالي.