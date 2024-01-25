إطلاق نسخة جديدة للمنصة الرقمية “تمثيلية” لفائدة المنظمات النقابية المسجلة

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها، عن إطلاق النسخة الجديدة للمنصة الرقمية “تمثيلية” المخصصة لتقدير عناصر تمثيلية المنظمات النقابية المسجلة.

وجاء في البيان، “أنه في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام1444 الموافق لـ 25 أبريل سنة 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، الذي يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها، لاسيما أحكام المادة 5 منه، تنهي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى علم كافة المنظمات النقابية المسجلة عن إطلاق النسخة الجديدة للمنصة الرقمية “تمثيلية” المخصصة لتقدير عناصر تمثيليتها النقابية، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط : https://tamthiliya.mtess.gov.dz/ .

ودعت وزارة العمل المنظمات النقابية المسجلة إلى التقرب من مصالحها (44 شارع محمد ،بلوزداد الجزائر)، لاستلام بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية (اسم المستخدم وكلمة السر، وذلك يومي الأحد والإثنين 28 و 29 جانفي 2024.

أما في حالة تعذر حضور الرئيس أو الأمين العام للمنظمة النقابية، يمكن تفويض كتابيا من يستلمها مرفقا بختم المنظمة النقابية المعنية وبطاقة التعريف الوطنية.

وفي هذا الصدد، يتعين على المنظمات النقابية المسجلة إدخال المعلومات المتعلقة بمنخرطيها في ذات المنصة، ابتداء من تاريخ 1 فيفري 2024.

كما ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المنظمات النقابية التي لا تقدم عناصر تقدير تمثيليتها النقابية خلال الأجل المحدد قانونا بثلاثة (3) أشهر اعتبارا من 01 فيفري 2024، ستعتبر غير تمثيلية وفقا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 23-02 والمادتين 5 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-359 السالف ذكرهما.