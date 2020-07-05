إطلاق نسخة جديدة لموقع الواب الرسمي لوزارة الدفاع الوطني

تعلم وزارة الدفاع الوطني، عن إطلاق النسخة الجديدة لموقعها الالكتروني الرسمي اليوم 5 جويلية 2020.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، سيسمح الموقع بالاطلاع على آخر المستجدات والنشاطات العسكرية من خلال بيانات صحفية وإعلانات التجنيد والخدمة الوطنية ومناقصات ومنشورات.

بالإضافة إلى منتجات سمعية بصرية وكذا مواعيد ومعلومات أخرى، يمكن مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإستعمال وسائط مختلفة.

ويأتي ذلك، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

ولأجل مواكبة التطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وحرصا من الوزارة، على ضمان إعلام هادف وفعال وآني.

وللإشارة، فإن بوابة هذا الموقع تتضمن أيضا مواقع إلكترونية لأركان الجيش الوطني الشعبي، قيادات القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري ويمكن الإطلاع عليها عبر الرابط: www.mdn.dz.