إطلاق نظام التشغيل الجديد Windows 11 في 5 أكتوبر المقبل وهذه مميزاته

أعلنت شركة Microsoft عن موعد إطلاق نظام التشغيل الجديد Windows 11، 5 أكتوبر المقبل. لكنه لن يأتي مع تطبيقات Android كما هو متوقع.

وقالت الشركة في بيان لها إن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ويندوز 11 ستكون متاحة في الخامس أكتوبر المقبل.

وسيتم نشر تحديث من ذلك التاريخ على الأجهزة المتوافقة مع نظام ميكروسوفت من خلال الأداة المساعدة Windows Update. حيث سيتم تجهيز أجهزة الكمبيوتر الجديدة مباشرة. إلا أن تطبيقات Android لن تكون متوافقة مع نظام التشغيل الجديد.

ومن مميزات الإصدار الجديد للمستخدمين، ستستند قائمة المهام «ابدأ أو Start» في حُلتها الجديدة. على قدرات وإمكانات حزمة Microsoft 365 القائمة على الحوسبة السحابية. لتوفير ميزة عرض الملفات المفتوحة وآخر مستجداتها.

فضلا عن ذلك، تم دمج الدردشة المتاحة في منصة ”Microsoft Teams” ضمن شريط المهام، ما يوفر طرقا أسرع للاتصال.

في حين تم تجديد متجر مايكروسوفت لكي يسمح لمزيد من المطورين وبائعي البرامج المستقلين بطرح تطبيقاتهم في السوق.

بالإضافة إلى تطوير التطبيقات الأصلية التي يمكن تحميلها مباشرة من الجهاز وتطبيقات الويب. عبر استخدام أدوات جديدة تسهل من طريقة تصاميم التطبيقات وتجاربها.