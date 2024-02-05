إطلاق نظام “جبايتك” عبر 67 مركزا جواريا للضرائب

تم إطلاق النظام المعلوماتي “جبايتك” عبر 67 مركزا جواريا للضرائب على المستوى الوطني.

وحسبما أفادت به مديرة عصرنة الإدارة الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، سهيلة سويلاماس، من معسكر، فإن “المديرية العامة للضرائب قامت لحد الآن بإطلاق هذا النظام المعلوماتي عبر 67 مركزا جواريا للضرائب على المستوى الوطني”.

وأضافت أن هذه العملية، ستتواصل قريبا لتستهدف مراكز جوارية أخرى وكذا مراكز ولائية للضرائب عبر مختلف ولايات الوطن.

وقالت بأن “هذا النظام المعلوماتي يسمح بالتكفل بكل وظائف التسيير الجبائي. فضلا على إضفاء الشفافية في التعامل مع الضريبة وتقديم خدمة ذات نوعية من قبل المكلف بالضريبة”.

ويهدف هذا النظام الرقمي الجديد أساسا إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجبائية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة. فضلا على كونه يسمح للمكلفين بالضريبة بتصريح الضرائب والرسوم عن بعد.

وذكرت المسؤولة، بأن المديرية العامة للضرائب ستعمم هذا النظام المعلوماتي عبر كامل المراكز الولائية. وكذا الجوارية للضرائب على المستوى الوطني “إلى غاية السنة المقبلة”.

ومن جهته، كشف المدير الجهوي للضرائب لوهران عن توسيع استخدام هذا النظام الرقمي “على المدى القريب”، على مستوى المراكز الجوارية للضرائب لدائرتي سيق وغريس “معسكر”.