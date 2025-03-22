أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن إطلاق نظام جديد للاتصال بين المحبوسين وعائلاتهم بواسطة تقنية المحادثة المرئية عن بعد.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أنها أطلقت نظاما جديدا للاتصال بين المحبوسين وعائلاتهم بواسطة تقنية المحادثة المرئية عن بعد. وسيتم الشروع في تطبيق هذا النظام الجديد بمناسبة عيد الفطر.

حيث سيسمح هذا النظام للمحبوسين بالاتصال بأقاربهم ومحادثتهم بالصورة والصوت. كما سينفذ هذا الإجراء تدريجيا في مرحلة أولى انطلاقا من محاكم الجنوب ليشمل مستقبلا كافة الجهات القضائية.

كما أشارت وزارة أن هذا الاجراء يدخل في اطار دعم تدابير إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. والحفاظ على الروابط العائلية بينهم وذويهم الذين يجدون صعوبات في التنقل إلى المؤسسات العقابية البعيدة عنهم، سواءً بسبب الظروف الصحية أو التقدم في السن لبعض الأولياء أو بسبب مشاق السفر وبُعد الـمسافات.

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