إطلاق نظام جديد للتدفق المائي بالعاصمة

كشف بونوح سليمان مدير الإستغلال بالجزائرية للمياه، عن مشروع جديد سينهي مشكل تذبذب تدفق المياه في حنفيات العاصميين.

وأشار خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائرية للمياه تتأهب حاليا للشروع في أشغال إنجاز قنوات جديدة موزاية للشبكة الرئيسية.

التي تزود شرق العاصمة وتأهيل محطة الضخ المتواجدة بمنطقة الرغاية للرفع من نسبة التدفق بها من ألف إلى الفين متر مكعب في الساعة.

مضيفا أن التذبذب الظرفي الذي يشهده التزويد بالمياه في كل من الجزائر العاصمة وتيبازة يعود إلى أشغال التجديد الخاصة بالقنوات.

أو بعمليات الصيانة الوقائية على مستوى محطات الضخ، أو بسبب حوادث غير منتظرة على مستوى بعض القنوات.

التي تخضع تباعا لعمليات الإصلاح، ولضمان إستمرارية التزويد بالمياه الشروب تم تركيب نظام جديد لإطلاق التدفق المائي.

من محطة ضخ إلى أخرى مع الأخذ بعين الإعتبار أن الكميات المخزنة في السدود لا تزال معتبرة لتلبية الطلب في ولايتي العاصمة، وتيبازة.

بالإضافة إلى المياه الجوفية وكذا محطات تحلية المياه في كل من الحامة بالعاصمة وفوكة بتيبازة.