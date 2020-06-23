إطلاق نظام جديد من شأنه تخفيض وقت الإنتظار بمكاتب البريد

أشرف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، على ٳعطاء ٳشارة استغلال نظام تسيير خط الانتظار، انطلاقا من مكتب بريد حي الجامعة بتيارت.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، يعتبر هذا النظام، مكسب تقني جديد لمؤسسة بريد الجزائر، ويتضمن الوظائف التالية:

تمكين الزبائن من خلال شاشات رقمية تفاعلية من الحصول على التذاكر للمرور أمام الشبابيك.

بالإضافة إلى الحصول على المعلومات من خلال الومضات الاشهارية التي يتم بثها، وامكانية ابداء رأيهم بشان جودة الخدمات المقدمة المكاتب البريدية.

ومتابعة ومراقبة إدارة المؤسسة لكافة نشاطات مكاتب البريد، ومستوى مردودية الأعوان بصفة آنية.

فضلا عن توفرها على أرضية تتضمن احصائيات دقيقة ومحينة وطنيا وجهويا، وعلى مستوى كل شباك متواجد في أي مكتب بريدي.

ومن ضمن النتائج المرجوة من استغلال نظام تسيير خط الانتظار:

التحكم بٳنسيابية وفعالية أكثر في تنظيم مسار الزبائن داخل مكاتب البريد.

الحرص على تقديم الخدمات البريدية للزبائن في ظروف استقبال و توجيه حسنة.

الرفع من جودة الخدمات بالاستناد الى آراء و تطلعات الزبائن.

تخفيض وقت الانتظار وتحسين آجال معالجة طلبات الزبائن من طرف الاعوان.

استغلال أفضل للموارد البشرية والمادية لكل مكتب بريدي، وإحداث توازن في توزيع المهام بين أعوان الشبابيك، حسب عدد الزبائن المتوافدين، والفترة والخدمات المطلوبة.