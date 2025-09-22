ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،وليد ياسين، ووزيرة التجارة الداخلية، آمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً، أين تم الإتفاق على إطلاق نظام معلوماتي لتتبع الأسعار وتوفر المنتجات.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تناول الإجتماع، المواضيع المتعلقة بتموين السوق ومتابعة أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.

واتفق الوزيران على إطلاق نظام معلوماتي موحد لتتبع الأسعار وتوفر المنتجات، وكذلك التنبؤ بالتذبذبات. وذلك باستعمال التكنولوجيا لتفادي الوقوع في حالات ندرة أو ارتفاع الأسعار. ولتبني مقاربة استباقية فيما يخص التموين بمختلف المنتجات.

كما اتُفق على إنشاء فريق عمل دائم سيُعنى بالتتبع اليومي لوفرة المنتجات وضمان استقرار الأسواق.