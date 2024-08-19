إطلاق نظام معلومات يسمح بزيارات إفتراضية للمعالم الثقافية

أطلقت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الإثنين، بوابة جغرافية تضم 56 تطبيقاً، وهي البوابة التي من شأنها توفير البيانات المكانية الدقيقة.

وحسب بيان للوزارة، ستساهم هذه البوابة، في تسهيل عملية إدارة وتسيير كل ما يتعلق بقطاع الثقافة “كالهياكل الثقافية، الفعاليات الثقافية، الجمعيات الثقافية وغيرها”. وكذا تعزيز التواصل بين الفاعلين في المجال الثقافي والحقول الفنية المختلفة.

وتعد البوابة الجغرافية أداة برمجية خاصة بقطاع الثقافة والفنون، تستخدم لجمع وتحليل وعرض وإدارة المعلومات الجغرافية والوصفية. ونظام تخزين البيانات الجغرافية. وأداة تحليل وعرض النتائج بصورة بصرية وتفاعلية.

وأتاحت وزارة الثقافة، من خلال هذه البوابة الجغرافية، حلولا رقمية خاصة بالجمهور. حيث يمكنه القيام بزيارات إفتراضية للمتاحف، ومشاهدة كل المرافق والهياكل الثقافية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.

ويتم ذلك عبر أيقونات ونوافذ تسهل عملية الوصول والتمتع بالمزايا التي تحتوي عليها هذه الخاصية.

كما تسمح لكافة المواطنين من البحث والتعرف على البنى التحتية الثقافية المتواجدة بولايتهم، وكذلك الإمكانات التراثية والفنية.

ويمنح هذا التطبيق للمتصفح خرائط موضعية تُمكنه من الاطلاع على كل المعلومات والبيانات الجغرافية على مستوى كامل التراب الوطني من مواقع أثرية، ومعالم تاريخية، ومتاحف عمومية.

كما يتضمن التطبيق مجموعة من البيانات المجالية والوصفية تشمل الحدود والمواقع الجغرافية. المتعلقة بمجالات القطاع الثقافي الذي يمكن للمستخدمين تصفحها عبر هذا التطبيق.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تحيين هذا النظام المعلوماتي الجغرافي بشكل دوري ومستمر. وامداده بالبيانات المستحدثة الموثوقة والوسائط المطلوبة في حينها.

كما سيتم تنصيب خلية على مستوى الوزارة مكلفة بمتابعة تحيين البوابة. وللولوج إلى البوابة الجغرافية يرجى النقر على العنوان التالي :

‏www.sigculture.dz