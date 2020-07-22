إطلاق ورشة عمل لتطوير العمل المسرحي في الجزائر

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، على إطلاق ورشة عمل خاصة بإصلاح المسرح ضمن استراتيجية تطوير العمل المسرحي بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، قالت وزيرة الثاققة، أثناء تدخلهاـ إن ورشة إصلاح المسرح هي واحدة من مجموعة ورشات ستنصب تباعا.

وأكدت بن دودة، أن هدف هذه الورشات، هو وضع تصور يدرس ويتابع ليستجيب وينسجم مع مخطط عمل الحكومة القاضي بضرورة التوجه نحو النجاعة والفعالية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وشددت الوزيرة، على أن المسرح فن جماهيري ونخبوي، ومن هذا المنظور نبني سياستنا في هذا المجال وهو تصور يستدعي بالضرورة الاعتماد على مفاهيم اقتصادية تضمن للمسرح وأهله أريحية مالية، وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الثقافي.

كما تحدثت الوزيرة عن الاصالاحات الأخيرة في تسيير مسارح المدينة، باستحداث عقود النجاعة للمدراء الجدد يلتزمون من خلالها ببلوغ أهداف فنية واقتصادية وفق آجال محددة.