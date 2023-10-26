إطلاق 10 صواريخ بإتجاه تل أبيب وضواحيها

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم عن إطلاق 10 صواريخ باتجاه تل أبيب وضواحيها.

وحسب ذات المصدر، تم إطلاق دفعة صواريخ جديدة من قطاع غزة باتجاه مواقع ومدن إسرائيلية

كما تم تسجيل إصابات مباشرة في ريشون لتسيون وبئير يعقوب ورحوفوت وشوهم في دفعة صاروخية استهدفت تل أبيب الكبرى.

وأفادت قناة غزة اليوم عبر تلغرام، عن إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من غزة الآن تجاه مدينة تل أبيب المحتلة. وأضافت أن كتائب القسام تجدد قصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.