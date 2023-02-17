إطلاق 170 تسمية لشهداء ومجاهدين متوفين على أماكن ومؤسسات عمومية

تعكف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق منذ سنوات على تسمية وإعادة تسمية الأماكن، والمباني والمؤسسات العمومية باسم شهداء وكذا مجاهدين متوفين. بهدف القضاء على جميع التسميات الإستعمارية التي تتنافى مع رموز وقيم الذاكرة الوطنية.

وتم بموجب المرسوم الرئاسي 14-01 الصادر في الـ 5 جانفي 2014. إطلاق 170 تسمية وطنية على معالم تذكارية ومؤسسات وطنية ومرافق وشوارع باسم شهداء. وكذا مجاهدين صنعوا تاريخ المقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المجيدة، منها 24 تسمية السنة الفارطة.

وقالت رئيسة مكتب التسمية وإعادة التسمية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق سعاد مباركي، أنه وعلى المستوى المحلي، فقد سجلت اللجان الولائية ما مجموعه 003 164. تسمية من بينها 10248 تسمية تم إطلاقها خلال سنة 2022. وتندرج هذه العملية في إطار توحيد نمط التسميات وتوطين الأحداث التاريخية والحضارية بمختلف أبعادها التاريخية الوطنية”.

وأوضحت أن هذه العملية تشكل جانبا من مشروع يسعى لتأسيس نظام معلوماتي يعرف بالمرجع الوطني للعنوان. والذي من شأنه تسهيل تحديد العناوين بالإعتماد على منظومة معلوماتية تساهم في التسيير المبتكر والعصري للمدن. والتكفل الأمثل والفعال بالمرفق العامي إلى جانب ضمان تنمية متجانسة للأقاليم.

وبالنسبة للإجراءات فإن نص المرسوم يوضح، بأن الأمر “يتطلب إيداع ملف لدى المصالح المتخصصة بوزارة المجاهدين أو مديرية المجاهدين في الولاية. التي تخطر بعد مراقبته حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية. على أن تتم كيفيات معالجة الملف بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمجاهدين.

كما كشفت مباركي، أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بصدد إستكمال المرحلة الثانية من عملية التسمية الخاصة بأصدقاء الثورة الجزائرية. مشيرة الى أن أمانة اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية إستقبلت لحد الآن 27 ملفا سيتم دراستها والبت فيها في أقرب الآجال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور