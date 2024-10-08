إطلاق 190 مركزا جديدا لتطوير المقاولاتية بمعاهد التكوين المهني

تم أمس إطلاق 190 مركزا جديدا لتطوير المقاولاتية على مستوى معاهد التكوين المهني المتخصص ومشاتل المؤسسات.

وقد تم إطلاق هاته المراكز الجديدة في إطار مساعي وزارة المؤسسات الناشئة لإصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. حيث تم إطلاق 190 مركزا جديدا. إذ يضاف هذا الرقم إلى 134 مركزا على مستوى المؤسسات الجامعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة السابقة. ليصل مجموع المراكز إلى 324 مركزا لتطوير المقاولاتية على المستوى الوطني.

كما تم التوقيع على إتفاقيتين الأولى بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية. والثانية بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وتتمحور الإتفاقية الاولى حول إنشاء مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى معاهد للتكوين المهني المتخصص. مما ستُتيح لحاملي المشاريع الفرصة للحصول على التكوين المتخصص والدعم المالي من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية.

أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى استغلال مشاتل المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. لتقديم التكوين والدعم لحاملي المشاريع المستهدفين. حيث سيتم توفير التكوين والخبرات اللازمة للمستفيدين من هذه الفضاءات.