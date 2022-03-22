إطلاق 25 مشروع بحث مشترك و 6 مخابر امتياز بين الجزائر و تونس

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عبدالباقي بن زيان، مع نظيره التونسي بإطلاق 25 مشروع بحث مشترك و 6 مخابر امتياز بين الجزائر و تونس.

وفي هذا السياق، قام الوزيران بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات تخص مؤسسات التعليم العالي في البلدين، وخصوصا الحدودية منها.

و أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان للوزارة، بأن تفعيل وتنشيط ندوة الشراكة الجزائرية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، التي تجتمع مرة واحدة في السنة، بالتناوب بين الجزائر وتونس.

من شأنها معالجة إشكاليات تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، على أن يتم تقييم نتائج أشغال هذه الندوة بصفة مستمرة.

وأضاف قائلا بأنه، لهذا الغرض تم تدعيم التعاون بين الجامعات الجزائرية والجامعات التونسية الحدودية، من خلال تشكيل مجموعة 5+5.

والتي تم تجديدها بالنظر إلى مستوى العلاقات التي تجمع بين باحثي ومسيري المؤسسات الجامعية من البلدين.

فضلا عن إضفاء ديناميكية أكثر على التعاون بين مراكز وهيئات البحث العلمي والتكنولوجي بين البلدين.

وفي سياق متصل، أضاف الوزير بأن هذه الاتفاقيات التي تهدف لبعث التعاون والتبادل الجامعي بين المؤسسات الجامعية،

تعكس الإرادة السياسية القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما تدخل في إطار تقوية علاقات الصداقة والاحترام والتبادل والتضامن، الهادفة إلى بناء فضاء منسجم، كجزء من جهود التنمية المستدامة.

وفي هذا المقام، يجب التذكير بأن هذه العلاقات تركز على الأهمية الكبرى التي توليها الجزائر لتطوير التعاون المشترك بين الجامعات ومراكز البحث الجزائرية ونظيراتها التونسية.

وكذا السعي معا لتطوير هذه الديناميكية بكل أبعادها، تطبيقا للإرادة السياسية للبلدين، وكذا عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال هذه الزيارة، أشرف الوزيران على إطلاق 25 مشروع بحث مشترك، و6 مخابر امتياز، تم انتقاؤها من طرف اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية.

والتي تدخل في إطار تطوير برنامج التعاون العلمي، الذي يعتمد على تشجيع البحوث التطبيقية والتكوين والبحث،

في إطار التنسيق بين مخابر البحث التابعة للجامعات والمدارس الكبرى، وهيئات البحث، والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، من البلدين الجزائر وتونس.

وتتعلق مواضيع البحث التي تم اختيارها من طرف الباحثين الجزائريين والتونسيين ذات علاقة بالبيوتكنولوجيا، وتطبيقاتها في الزراعة، الماء والبيئة،

وميدان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وكذا الطاقة، وعلوم المادة، والإلكترونيك، والميكاترونيك، ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال.

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كما قام الوزير بزيارة إلى مقر المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألكسو، حيث جرت مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية التعاون بين الجزائر والألكسو.

و في هذا السياق أكد الوزير أثناء تدخله، بأن اتفاقية التعاون هذه، تُعد الإطار الأمثل الذي سوف يُعطي الدفعة المنتظرة لتحسين مستوى مشاركة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، بكفاءاتها العلمية.

ضمن تنفيذ برامج ومشروعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وتعزيز مكانتها من خلال تمثيلها في الهياكل التنفيذية والأجهزة التابعة للمنظمة، من جهة.

وتوفير فرص تبادل الخبرات والمعلومات، في المجالات العلمية ذات الأولوية المشتركة، من جهة أخرى.

كما تُعد هذه الاتفاقية فرصة للانتفاع بالخبرات التي تحوز عليها منظمة الألكسو، في نطاق جامعة الدول العربية،

والبت في الملفات الكبرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وهذا على غرار الحوكمة، وضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشغيلية حاملي الشهادات،

وسبل ترقية العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية.

وبالمقابل، تمنح الجزائر العون والمرافقة العلمية ذات المستوى العالي، من خلال المنح الدراسية التي توفرها لطلبة بعض الدول العربية.