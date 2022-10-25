إطلاق 37 ألف شهادة تخصيص بداية من نوفمبر

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق 37 ألف شهاد تخصيص بداية من 1 نوفمبر القادم. كما أشار الوزير، إلى توزيع 120 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ على كامل التراب الوطني.

وكشف محمد طارق بلعريبي، عن موعد الانطلاق في توزيع 120 ألف وحدة سكنية شهر نوفمبر. وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على بدأ عملية توزيع برنامج الفاتح نوفمبر في 15 من نفس الشهر.

كما أشار وزير السكن في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية لبعض المشاريع في سيدي عبد الله، أن عملية توزيع السكنات تمس جميع الولايات.

وعن عدد السكنات التي تم توزيعها منذ بداية السنة، قال بلعريبي، إن “في الثلاثي الأول والثاني 70 ألف وحدة سكنية”. و”في 5 جويلية تم توزيع 160 ألف وحدة سكنية، وبتاريخ 20 أوت، وزّعت 30 ألف وحدة سكنية”.

وعقد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، إجتماعا تنسيقيا. حيث حضره المدير العام المساعد للإدارة والمالية والمدير العام المساعد بالنيابة للإكتتاب والتسويق مديري المصالح التجارية للمدريات الجهوية لوكالة عدل. في كل من وهران ورقلة الجزائر شرق غرب عنابة تيارت قسنطينة وسطيف.

وأكد زيتوني، أن حزمة المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وكالة عدل، أعطت نتائج إيجابية وساهمت في معالجة العديد من الملفات.

كما دعا، زيتوني، القائمين على وكالة عدل، تسجيل وقفة مشرفة في إطار توزيع السكنات بمناسبة ذكرى أول نوفمبر. قائلا “يكون ذلك بالتحضير الجيد لعمليات التوزيع وعملية صب شهادات التخصيص” .

في حين، دعا مدير وكالة عدل، إلى الانطلاق في الإعلان عن عملية بيع المحلات التجارية في المواقع المرتقب تسليمها.