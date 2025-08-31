إطلاق 4 مؤسسات تكوينية جديدة بالجلفة

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، اليوم الأحد، على إطلاق مشاريع إنجاز مؤسسات تكوينية جديدة بولاية الجلفة.

وحسب بيان للوزارة، وضع الوزير، حجر الأساس لعدد من الهياكل التكوينية، شملت مراكز للتكوين المهني والتمهين بكل من بلدية عين افقه، بلدية الزعفران وبلدية مسعد.

بالإضافة إلى معهد للتعليم المهني بالقطب الحضري بربيح بمدينة الجلفة. كما قام بزيارة إلى مؤسسة التكوين الخاصة “المنصورة” بحي البساتين.

وبهذه المشاريع الجديدة، ستتعزز قدرات التكوين والتعليم المهنيين بالولاية بما مجموعه 3400 مقعد بيداغوجي إضافي. يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع. ويوفر فرصًا أكبر للولوج إلى تكوين نوعي يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

ويقدر المبلغ المالي للاستثمارات في قطاع التكوين في الولاية بـ 7.37 مليار دينار جزائري.

ووفي ختام زيارته للولاية، أكد الوزير أن هذه “الديناميكية تعكس الإرادة السياسية للدولة في جعل قطاع التكوين والتعليم المهنيين دعامة أساسية للتنمية المحلية والوطنية. من خلال توفير التأطير العصري والتخصصات التي تلبي حاجيات الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا واسعة أمام شباب الولاية”.

كما أضاف أن “الحكومة ملتزمة بتجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتقريب مؤسسات التكوين من المواطن. وضمان تكافؤ الفرص في مختلف مناطق البلاد”.