إطلاق 5 مشاريع مشتركة لترشيد استهلاك الطاقة صناعيا

أعلنت وزارتا الصناعة، والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عن إطلاق خمسة مشاريع تهدف إلى ترشيد إستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي. وذلك تنفيذا لإتفاقية الشراكة المبرمة بين القطاعين.

وتمّ الإعلان عن هذه المشاريع المشتركة في لقاء جرى تحت إشراف وزير الصناعة أحمد زغدار. ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو.

يتعلق الأمر بمشروع التصنيع المحلي لسخان الماء بالطاقة الشمسية، ومشروع إعتماد التدقيق الطاقوي كإجراء لترشيد استعمال الطاقة.

ناهيك عن مشروع تكوين مسيري الطاقة. ومشروع استخدام طاقة الكتلة الإحيائية في إنتاج بعض المواد. إضافة إلى مشروع الإسمنت وتصنيع الألواح الشمسية.

بالمقابل أكد زغدار، أنّ بعث هذه المشاريع يندرج ضمن تجسيد الأهداف التنموية المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.

وأضاف في ذات السياق، أن إتفاقية التعاون المشتركة، الموقعة في 15 أفريل الفارط. تعد إطارا مناسبا للمؤسسات الصناعية الوطنية في مسار النجاعة الطاقوية وعقلنة استهلاكها الطاقوي.

وتتطلع الشراكة للتصنيع والطاقات المتجددة، والدعم الصناعي لتطوير الطاقات المتجددة. وتطوير القطاعات الصناعية التي تندرج ضمن عملية الانتقال الطاقوي.

وفي معرض حديثه، شدّد الوزير على تشجيع وتعزيز الإلتزام بالتدقيق الطاقوي وتطبيقه. والعمل على تطوير شبكات الفعالية الطاقوية. وكذا الترويج لشهادة إيزو 50001 للمؤسسات الصناعية والتشجيع عليها وتكوين مسيري الطاقة في القطاع الصناعي.

كما ترتكز الإتفاقية على تطوير البنية التحتية للجودة المخصصة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي تعتبر محورا أساسيا يقوم على مساهمة قطاع الصناعة والجمعيات المهنية في مراجعة التنظيمات المتعلقة بالتوسيم الطاقوي.

ناهيك عن إدخال الحد الأدنى من عتبات الأداء الطاقوي والتصميم الإيكولوجي للمعدات الكهربائية والكهرومنزلية.

وفضلاً عن ذلك، فإنّ وزارة الصناعة ستعمل على تسريع إنشاء مركز تقني صناعي وطني مخصص للصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية.

طالع أيضا

وزارة الطاقة: دراسة إمكانية إمداد تنزانيا بالمحروقات

وفي سياق مغاير إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، وفدا تنزانيا برئاسة وزير الطاقة جانيوري يوسف مكامبا، اين تم دراسة إمكانية إمداد تنزانيا بالمحروقات.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، حضر الاجتماع، رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز، حيث ناقش معهم السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم.

ووافق الوزيران، بعد دراسة كل إمكانيات التعاون، على برنامج عمل حيث تم على هذا النحو تكليف مجموعة عمل مشتركة بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد تنزانيا بالمحروقات “النفط الخام والمنتجات المكررة” وتخزين المحروقات.

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء في تنزانيا حيث تم الاتفاق على التوقيع مستقبلا على مذكرة تفاهم.

ونوه وزير الطاقة برغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية.

كما أكد الوزير على استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات.

ومن جانبه أعرب الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء.

وأشار مكامبا أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك وأن مجموعة فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.