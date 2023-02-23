إطلاق 7 مشاريع بيتروكمياوية.. 25 مليار دولار لاستغلال الهيدروجين الأخضر

كشف المدير العام للدراسات الإقتصادية والإستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، اليوم الخميس، عن إطلاق إستثمارات ضخمة في الهيدروجين والبتروكيماويات.

وقال ميلود مجلد، خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن رهان السلطات يرتكز في تطوير شعبة الهيدروجين بغرض تقديم حلول طاقوية إضافية. مشيرا إلى رصد قيمة تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لاستغلال الهيدروجين الأخضر.

وأشار ذات المتحدث، إلى التخطيط لتطوير تكنولوجيا نقل الغاز الطبيعي. حيث أعلن مجلد عن 7 مشاريع بترو كمياوية بينها 4 مع متعاملين أجانب لرفع القدرات التحويلية. بينها تحويل الفوسفات لإنتاج اليوريا والأمونيا، إضافة إلى مشروع الزنك ببجاية. بما سيدفع الصناعات التحويلية من 30 إلى 50 بالمائة وهو ما سيخلق الثروة والقيمة المضافة.