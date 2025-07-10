إطلاق 75 وعاء عقارياً للاستثمار الصناعي بالمدينة الجديدة “بوغزول”

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الشروع في نشر 75 وعاء عقاريا موجها للاستثمار تابعة للأملاك الخاصة للدولة على مستوى المدينة الجديدة “بوغزول” بكل من ولايتي الجلفة والمدية.

وتحمل هذه الأوعية العقارية في غالبيتها طابعا صناعيا في فروع الصناعات الصيدلانية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الطاقات المتجددة، التخزين، والبحث والتطوير.

ودعت الوكالة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الأوعية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية إلى الولوج إلى المنصة الرقمية للمستثمر “https://invest.gov.dz/land_offer/land_consult” للاطلاع على العرض العقاري والمعلومات المتعلقة به وإيداع طلباتهم.

وستبقى قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية منشورة لمدة 30 يوما في المنصة الرقمية للمستثمر، ليتم بعدها دراسة ومعالجة الطلبات بطريقة رقمية وفق شبكة تقييم المشاريع، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المحدد لشروط وكيفيات الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.