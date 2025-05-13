إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية “VISA “

أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية “VISA”، الموجهة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج.

وجاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) وبنك التنمية المحلية (BDL).

وأشرف على مراسم التوقيع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بالمركز العائلي بن عكنون.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار نظام الانتساب الطوعي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد.

وقد حضر المراسم كلٌّ من الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة. لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني. إلى جانب الأمين العام لوزارة المالية وإطارات عن الوزارتين.

وبالمناسبة، أكد بن طالب أن هذه الشراكة تندرج ضمن تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج. وكذا تعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخدمة الجديدة جاءت استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة الدولية “VISA”.

كما ذكر الوزير بأن الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جانفي 2023. والذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن بعنوان الاداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة بواسطة بطاقة الشفاء، وكذا أداءات التقاعد. كما يمكن لأفراد الجالية استدراك السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات، مقابل دفع الاشتراكات التعويضية المرتبطة بها.