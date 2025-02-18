إطلاق بوابة إلكترونية للتكفل بشكاوى المواطنين 

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، بوابة إلكترونية للعرائض. وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى التكفل الأمثل بانشغالات مواطنينا الكرام.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن هذ البواية تسهّل عملية إيداع شكاوى واقتراحات المواطنين.

كما تسهل طلبات المقابلة في مسائل ذات الصلة بخدمات البريد والاتصالات الإلكترونية وضمان معالجتها في أحسن الآجال.

وبإمكان المواطنين الولوج إلى البوابة الإلكترونية عبر الموقع: https://insat.mpt.gov.dz.