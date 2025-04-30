إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد داء الكلب والحمى القلاعية للأبقار

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد الحمى القلاعية لدى الأبقار، وكذا ضد داء الكلب.

وحسب بيانٍ للوزارة، ستنطلق الحملة يوم غد الخميس (1 ماي 2025). وتمتد شهرين متتاليين، إذ تم تجنيد كافة البياطرة لها، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنجاحها.

وتعَدُّ هذه الحملة هي الثانية بعد تلك التي تم إجراؤها سنة 2024، وتهدف إلى تعزيز المخزون المناعي لدى رؤوس الأبقار.

وأضاف البيان أن الحملة تندرج في إطار السياسة الوطنية المنتهجة لحماية الصحة الحيوانية عن طريق الوقاية ومكافحة الأمراض.

وعليه، فإن كافة المربين والفلاحين مدعوّون للاتصال بالأقسام الفرعية الفلاحية. أو المفتشيات البيطرية الموجودة على مستوى الولايات للاستفادة من هذه العملية بصفة مجانية من أجل حماية الأبقار من هذه الأمراض.