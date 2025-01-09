إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل طالبي التكوين المهني

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن اطلاق منصة الكترونية لتسهيل تسجيلات طالبي التكوين. تحسبا لدخول دورة فيفري القادم .

وأوضح الوزير خلال يوم إعلامي نظم بهذه المناسبة. بحضور أعضاء من الحكومة، أن هذه المنصة الالكترونية تهدف الى تبسيط إجراءات التسجيل لفائدة طالبي التكوين. وذلك تحسبا للدخول التكويني لدورة فبراير القادم، والذي سيكون تحت شعار “دخول تكويني بدون ورق”.

وفي ذات السياق، أشار الوزير الى عدة خدمات رقمية أخرى في مجال عصرنة قطاع التكوين المهني، على غرار التسيير الرقمي لأنشطة القطاع في اطار تحديث الخدمات الادارية. بهدف تحسين الأداء وتعزيز جودة التكوين.

وكشف أيضا عن إطلاق “بطاقة المتكون” التي تسمح للمتربصين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة, لاسيما الخدمات الرقمية, مبرزا أن هذه الاجراءات تهدف الى “تقديم خدمات عصرية” وتدخل في اطار “استراتيجية القطاع في مجال التحول الرقمي”.