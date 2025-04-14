إطلالة “محمد رمضان” في مهرجان كاليفورنيا تصدم الجمهور

موجة من الانتقادات وصلت لحد السخرية وجهت للفنان محمد رمضان بسبب إطلالته بحفلته في مهرجان كوتشيلا للموسيقى. والتي أقيمت أمس في ولاية كاليفورنيا، حيث وصف الجمهور ملابسه بأنها غير لائقة، وتشبه بدلة الرقص.

ويعرف عن الفنان محمد رمضان أنه صاحب عدد من الإطلالات الغريبة. ولكن ملابسه التي ظهر بها في حفل مهرجان كوتشيلا كانت مثيرة للدهشة، خاصة، وأن عدد كبير من الجمهور شبه ملابسه بـ ببدلة الرقص. وهو ما زاد من الهجوم عليه.

وارتدى محمد رمضان في حفله بمهرجان كوتشيلا. غطاء للصدر من اللون الذهبي، وبه سلاسل تتدلى على بطنه، وقميص أسود واسع من الشيفون. مفتوح من الصدر، ونظارة شمسية، وهو ما زاد من غرابة إطلالته.

وتسببت ملابس محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا في شن حملات من الهجوم والسخرية عليه. وجاءت تعليقات الجمهور غاضبة من محمد رمضان بسبب ملابسه، وأنها لا تناسب رجل شرقي، وفنان شهير.

نقابة السينمائيين في مصر: لن نتخذ إجراء ضد محمد رمضان إلا بعد التحقق مما حدث بأمريكا

أعلن سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية، أنه لن يتم اتخذ إجراء عاجل تجاه محمد رمضان فى شأن ملابسات حفل أمريكا بمهرجان Coachella، إلا بعد التحقق من كل ما حدث فى الحفل بالفيديوهات والصور وأن تكون هناك شكوى رسمية ضده ليتم بناء عليها التحقيق معه، وفى هذا الشأن يتم سؤال نقابة الموسيقيين عن حصوله على تصاريح بالغناء أم لا؟