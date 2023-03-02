إطلالة مي عز الدين في مسلسلها الرمضاني المقبل تثير الجدل

أثارت إطلالة النجمة المصرية مي عز الدين على البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “سوق الكانتو” جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل متابعي رواد السوشيال مع إطلالة مي عز الدين وأبدى عدد كبير منهم إعجابهم بهذا اللوك. لكن البعض علق أن إطلالة مي غير متناسبة مع شخصية الفتاة المصرية الشعبية في العقد الثاني من القرن الماضي.

وكشفت بعض المصادر المقربة أن مي عز الدين تجسد شخصية فتاة يونانية وليست مصرية. وتم تصميم ملابسها بشكل يناسب ملابس اليونانيات المقيمات في مصر بهذه الحقبة الزمنية.

وتدور أحداث مسلسل “سوق الكانتو” في عام 1920، داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب، والذي يجسده أمير كرارة. تتحول حياته رأساً على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو. يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق.

كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية؛ تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

مسلسل “سوق الكانتو” بطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، مها نصار، إسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين. من بينهم عبدالعزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبدالخالق. أحمد التهامي، شريف إدريس، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور