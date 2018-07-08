«إظهـــــــار سعـــــــر العــــــلاج إجبــــــاري في العيــــــادات الخـــــــــاصة»

قصد تسهيل عمل أجهزة الكشف عن بعد.. حسبلاوي:

برنامج لربط 4 آلاف مؤسسة صحية بشبكة الأقمار الصناعية

كشف وزير الصحة والسكان، مختار حسبلاوي، أنه سيتم وضع برنامج لربط 4 آلاف مؤسسة صحية بشبكة الأقمار الصناعية لتسهيل عمل البرامج التي تسيّر أجهزة الكشف عن بعد كأجهزة السكانير وغيرها، كما كشف الوزير أن مصالحه بصدد وضع نص تنظيمي يجبر العيادات الخاصة على وضع وإظهار السعر الحقيقي لإطلاع المريض عليه.

وخلال الزيارة التي قادته إلى ولاية غليزان، أكد الوزير أن مصالحه تعمل بشراكة مع وزارة البريد والموصلات على هذا المشروع لربط 4 آلاف مؤسسة صحية بشبكة الأقمار الصناعية، وذلك لتسهيل عمل البرامج التي تسيّر أجهزة الكشف عن بعد كأجهزة السكانير وغيرها.

كما أكد في ذات الصدد، على ضرورة ترقية الخدمات الصحية من خلال تفعيل برنامج التكفل بالمرأة الحامل والجنين وتطوير الخدمات الصحية في كل ولاية.

كما كشف الوزير أن مصالحه بصدد وضع نص تنظيمي يجبر العيادات الخاصة على وضع وإظهار السعر الحقيقي لاطلاع المريض عليه.

كما قام، مختار حسبلاوي، بمعاينة مشروع مستشفى 120 سرير ببلدية عمي موسى، أين قدمت له شروحات فيما يخص المؤسسة الاستشفائية، وهو المستشفى الذي كلف خزينة الدولة 240 مليار سنتيم، وكانت انطلقت به الأشغال في 2006، لينتقل الوفد بعدها إلى معاينة مشروع مستشفى 60 سريرا ببلدية منداس، والذي وصلت نسبة أشغال إلى إنجازه 75 من المئة، أما ببلدية غليزان، عاين الوزير مشروع إنجاز مدرسة التكوين شبه الطبي.