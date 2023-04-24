إعادة إطلاق الإستشارة الخاصة بإنجاز وإصدار كتاب “60 أغنية للوطن”                                                              

أعلنت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي عن إعادة إطلاق الاستشارة الخاصة بانجاز وإصدار كتاب يحمل عنوان (60 أغنية للوطن).

ودعت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي دور النشر، وكالات الاتصال و كذلك المتعاملين الذين يمتلكون أهلية الإصدار. الراغبين المشاركة في هذه الاستشارة التقدم من مصالح الوكالة الواقعة بدار عبد اللطيف، شارع عمر كشكار الحامة الجزائر. لأجل سحب دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع. وذلك ابتداءا من يوم الاثنين 24 افريل 2023.

وقد حدد أخر اجل لتقديم العروض يوم الأحد 07 ماي 2023 على الساعة الرابعة مساء. حيث يتم سحب دفتر الشروط مقابل دفع ألفي دينار جزائري (2000دج) تتمثل في تكاليف طباعة الوثائق.