إعادة إعمار غزة ستستغرق 80 عاما

قال خبير الإسكان في الأمم المتحدة، بالاكريشنان راغاغوبال، إنّ إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق 80 عاماً، إذا استمر الاحتلال الصهيوني في عدوانه.

وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال محقق الأمم المتحدة المستقل المكلف بالحق في السكن الملائم، راغاغوبال، إنّه بحلول جانفي 2024، دُمّر ما يتراوح بين 60 و70 بالمئة من المنازل في غزة. وفي الشمال كانت النسبة 82 بالمئة.

مشيرا إلى أن “الأمر أسوأ بكثير الآن”، ولا سيما في الشمال الذي تقترب فيه نسبة التدمير إلى 100 بالمئة.

وحول إعادة بناء غزة، قال الخبير إنه “يجب أولا إزالة الأنقاض، ثم ايجاد تمويل. والأهم من ذلك أنه لا يمكن إعادة الإعمار إلا إذا انتهى الاحتلال”.

مشيرا إلى تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا، والذي قدر أنه في ماي الماضي كان هناك أكثر من 39 مليون طن من الحطام في غزة.

مبينا أن الركام مختلط بذخائر غير منفجرة، ونفايات سامة. وأضاف أن “تلوث المياه الجوفية والتربة وصل إلى وضع كارثي لدرجة أننا لا نعرف إذا كان يمكن علاجهما في الوقت المناسب”.

وأشار الخبير، إلى أن القطاع تعرض إلى “وابل غير مسبوق من الدمار”، منذ السابع من أكتوبر 2023.