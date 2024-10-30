إعادة إنتخاب الجزائر عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية

تم اليوم الأربعاء إعادة إنتخاب الجزائر بالإجماع عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني. لعهدة تمتد من 2024 الى 2028.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإنه وفي إطار إنعقاد إجتماع الدورة العادية الـ26 للجمعية العامة للحماية المدنية والدفاع المدني. والدورة الـ 57 للمجلس التنفيذي للمنظمة أيام 28, 29 و30 أكتوبر الجاري بمصر. تم إعادة انتخاب الجزائر، اليوم الأربعاء عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني. لعهدة ممتدة من 2024 الى 2028 وذلك بالإجماع من طرف أعضاء الجمعية العامة.

كما تم خلال نفس الاجتماع، وباقتراح وتزكية من الجزائر، الموافقة بالإجماع على انضمام دولة فلسطين الشقيقة إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني.

ويمثل الجزائر في هذه الدورة العادية المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام، مرفوقا بمدير الدراسات العقيد قراش دوداح.