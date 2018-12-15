إعادة إنتخاب عبد الرحمن سلام على رأس “الخط الأصيل”

تم اليوم اعادة انتخاب عبد الرحمن سلام كأمين عام لحزب “الخط الأصيل”بعد انتخاب مجلسه الجديد على المستوى الوطني.

وعقد اليوم الحزب بتيشي مؤتمره الثاني بحضور أزيد من 300 مندوب ينحدرون من 26 ولاية من الوطن.

وشكلت أشغال المؤتمر حول موضوع “الأوفياء للأوفياء” فرصة لإعادة للمصادقة على البرنامج والقوانين الجديدة من خلال رفع الأيدي.

وجدد المؤتمرون بالمناسبة، تمسكهم بالخط السياسي المعتمد في مؤتمرهم التأسيسي.

وفي هذا السياق أشار الأمين العام للحزب أن اختيار ولاية بجاية ليس بمحض الصدفة.

وذلك لتمسك والتزام المنطقة بقيمها واحتضانها لمؤتمر الصومام و مساهمتها النوعية في إشعاع اللغة العربية و الدين الإسلامي.