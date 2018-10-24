إعادة إنتخاب مصطفى غالمي رئيسا للفدرالية الوطنية لعمال CNASلعهدة ثانية  

جدد المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، اليوم الثقة في مصطفى غالمي كرئيس للفدرالية.

و جاءت تزكية السيد غالمي على رأس الفدرالية لعهدة جديدة تمتد لخمس سنوات للمرة الثانية على التواليي على اثر لائحة اصدرها المؤتمرون حيث تم تزكية السيد غالمي من طرف 200 مشارك في هذا المؤتمر.

كما حضر هذا المؤتمر كل من وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي و وزيرة التضامن الوطني و الاسرة وقضايا المرأة و كذا الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.

و قد اصدر المؤتمرون بهذه المناسبة” لائحة مساندة” تدعو رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ” للاستمرارية و مواصلة الإنجازات”.

اكد غالمي انه تم خلال هذا المؤتمر ايضا عرض التقرير المالي و الادبي للعهدة السابقة للفدرالية, و الذي تم اعتماده من طرف المؤتمرين

و كذا انتخاب رئيس النقابة وانتخاب لجنة تنفيذية للفدرالية, الى جانب اصدار لائحة تدعو الى “ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي”التي تمر حاليا “بضرف صعب” خاصة بالنسبة لفرع التقاعد الذي يتشهد “تذبذبا قويا” مرجعا ذلك الى

وجود حوالي 6 ملايين عامل غير مصرح بهم.