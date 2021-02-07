إعادة إنتخاب موسى فقي رئيسا لمفوضية الإتحاد الإفريقي

إنتٌخب موسى فقي محمد رئيسا لمفوضية الإتحاد الإفريقي لمدة أربع سنوات، خلال الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة للإتحاد الإفريقي.

وتم ذلك عبر تقنية التخاطب عن بعد بأديس أبابا حسبما ذكرت المتحدثة بإسمه إيبا كالوندو .

وافتتحت أشغال الدورة الـ 34 لمؤتمر قمة رؤساء وحكومات دول الاتحاد الافريقي عبر تقنية التخاطب عن بعد في أديس أبابا.

وكان مؤتمر القمة تحت شعار” الفنون و الثقافة و التراث، أدوات لبناء إفريقيا التي نريد”.

وستعكف هذه الدورة على متابعة تقرير حول ما تم تحققه فيما يخص استجابة الإتحاد الإفريقي لوباء كورونا في إفريقيا.