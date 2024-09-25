إعادة ابتكار الديكور الداخلي: جوتون تكشف عن ابتكاراتها الجديدة في الجزائر

جوتون، العلامة التجارية الرائدة في مجال الدهانات في المنطقة، توسع محفظتها من الدهانات الداخلية. مع إطلاق أربع مجموعات من المنتجات الفريدة التي تميزت بتشطيباتها الأنيقة وتقنية التنظيف المتطورة والسهلة.

منذ تأسيسها في عام 1926 في النرويج، كانت جوتون دائمًا في طليعة الابتكار في مجال الدهانات والتغطيات. نشأت شركتنا من رؤية واضحة: دفع حدود الممكن لتقديم حلول تجمع بين الجمالية ٬الاستدامة والأداء. هذه الرؤية، التي قادتنا على مدار قرن تقريبًا، لا تزال تلهمنا اليوم..

نحن متحمسون وفخورون بالإعلان عن إدخال عدة دهانات ثورية في السوق الجزائرية. والتي ستحول تجربة الديكور الداخلي وتعزز التزامنا بالجودة والجمالية. من بين هذه الابتكارات، نقدم لكم:

Fenomastic Wonderwall Lux ● فينوماستيك وندر وال لوكس:

هذا الدهان المات يحتوي على تقنية متقدمة للتنظيف السريع، مما يسمح بتنظيف سهل بينما تقدم أفضل،تشطيب مات ناعم في السوق.

كما تحتوي أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، بالإضافة إلى خلوها من الرائحة المميزة للدهانات. كما أنها تعزز جودة الهواء الداخلي أيضا.

Fenomastic Wonderwall Life ● فينوماستيك وندر وال لايف:

وتم تصميم هذا الدهان لمن يبحثون عن الجمالية والعملية في آن واحد. وهي أيضًا خالية من الرائحة وتوفر قابلية غسيل عالية، كما تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

Fenomastic My Home Rich Matt ● فينوماستيك ماي هوم ريتش مات:

تقدم تشطيبًا مات وناعمًا، يوفر هذه الدهان تجربة لون فريدة تجمع بين الجمال والأداء، بينما تظل سهلة الصيانة

Lady Design Touch of Suede ● ليدي ديزاين تاتش أوف سويد دهان ذو تأثيرات يتميز بتشطيبه المات الفريد، مع لمسة استثنائية مما يتيح تعبيرًا عصريًا وملمسًا فريدًا.

نحن متحمسون لمشاركة هذه المنتجات المبتكرة مع عملائنا وشركائنا في الجزائر. اعتبارًا من بداية أكتوبر 2024 من خلال من نقاط البيع المتعددة لدينا في جميع أنحاء البلاد.