قناة النهار إعادة الإعتبار لعدة مصالح.. رهان لتحسين الخدمات بالمؤسسات الصحية بغليزان بقلم النهار أونلاين نشر في 05 ماي 2023 - 12:18 شارك غرِّد أرسل 13 0 نظرا للتوافد الكبير للمرضى من داخل الولاية وخارجها وبتطوّع من عمال المؤسسة الإستشفائية بولاية غليزان الذين عملو على ترميمها . إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NiWzy اقرأ أيضا سمير ميستر في تصريح حول ما حدث بينه وبين كريمو بسبب تصوير "زووم".. قناة النهار 18 أفريل صليحة تشقلالة تتحدث عن تعرضها لسكتة قلبية خلال تصوير مسلسل "الدامة قناة النهار 16 أفريل رجال صدقوا : الصحابي الجليل عتبة بن غزوان قناة النهار 18 أفريل أجواء إستثنائية يعيشها الجزائريون.. سهرات رمضانية مميزة قناة النهار 15 أفريل أمين بومدين: رمضان زمان كانوا يبثو المسلسلات الدينية بكثلة والآن رجعوا البرامج الفكاهية قناة النهار 15 أفريل عايدة عبابسة: "حملت بزاف على جال النجاح وما كنتش متوقعة يصرالي هذا الشيئ" قناة النهار 16 أفريل أجواء صيفية.. درجات حرارة قياسية مرتقبة قناة النهار 25 أفريل "أبطال مسلسل الدّامة يقلّدون البطحة .."الباسي باسي حنا ذهب كاشي كاسي قناة النهار 22 أفريل الدرك يطيح بشخص يقوم بتزوير التأشيرات و حجز أسلحة نارية ببجاية قناة النهار 19 أفريل شاهد عملية تلقيح الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج بالوادي قناة النهار 27 أفريل