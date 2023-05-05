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قناة النهار

إعادة الإعتبار لعدة مصالح.. رهان لتحسين الخدمات بالمؤسسات الصحية بغليزان

بقلم النهار أونلاين
إعادة الإعتبار لعدة مصالح.. رهان لتحسين الخدمات بالمؤسسات الصحية بغليزان
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نظرا للتوافد الكبير للمرضى من داخل الولاية وخارجها وبتطوّع من عمال المؤسسة الإستشفائية بولاية غليزان الذين عملو على ترميمها .

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