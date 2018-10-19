إعادة التلاميذ المفصولين إلى مقاعد الدراسة عشية إنطلاق الفروض

أفرجت مديريات التربية عبر التراب الوطني عن قوائم التلاميذ المطرودين والمسموح لهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة مجددا.

حيث تزامنت عودة التلاميذ المفصولين من الدراسة في الطورين المتوسط والثانوي مع بداية الفروض الأولى في المواد الأساسية.

حيث حرموا من الدروس السابقة والتي اصبحت ضائعة بالنسبة إليهم، كما لا يتم تعويضها بحكم أنهم تلاميذ معيدين ولهم مكتسبات.

من جهتها أقر مدراء التربية أن عملية تأخر إلتحاق التلاميذ المفصولين بمقاعد الدراسة مجددا لاتؤثر عليهم لأنهم تلقوا الدروس من قبل.

خاصة وأن هذه الفرصة الجديدة جاءت لتخلص التلاميذ من شبح إنتهاء المسار الدراسي والتوجه نحو الحياة العملية.